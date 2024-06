El Gremi Químic de Cecot nombra a Eduard Broto presidente por unanimidad

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Junta Directiva del Gremi Químic de Cecot ha nombrado por unanimidad a Eduard Broto nuevo presidente de la entidad, después de que su predecesora, Maria Jesús Sabatés, no haya optado a la renovación, si bien continuará como miembro del órgano.

Broto ha expresado su voluntad de continuar con la tarea de Sabatés y "formar parte de la estrategia de reindustrialización" del conjunto de Catalunya, con especial énfasis en la comarca del Vallès (Barcelona), informa la patronal en un comunicado de este viernes.

La nueva junta vertebrará su trabajo en tres ejes principales: personas, donde se focalizará en la formación; infraestructuras, donde insistirá en mejorar los polígonos industriales, y administración, desde donde promoverá la colaboración público-privada.

Broto ha distinguido como "desafíos principales" de la industria química catalana la competitividad, la innovación, la normativa, la convivencia, la sostenibilidad medio ambiental y la imagen del sector.

Ha exigido un código regulador más ágil que no limite la actividad empresarial, y ha acusado de lentitud a la administración en responder a las necesidades de las empresas: "Lo único que se pide a la Administración, ya no es que ayuden, sino que no nos pongan palos en las ruedas".