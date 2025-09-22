El Gremi de Restauració de Barcelona agradece a Sanz (BComú) su "compromiso" con la hostelería

Archivo - Sanz en 2020, entonces teniente de alcalde de Urbanismo, junto a Collboni, entonces primer teniente de alcalde - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Restauració de Barcelona ha agradecido a la líder de BComú, Janet Sanz, su "compromiso" con la ciudad y su hostelería tras anunciar este lunes que dejará la política institucional antes de que termine 2025.

En un comunicado, el director del Gremi, Roger Pallarols, ha ensalzado su inteligencia y audacia, capaz de "vencer muchas resistencias" y consiguiendo normalizar la presencia de terrazas en las calzadas de Barcelona.

"Es una persona honesta, tenaz, capaz de empatizar con su interlocutor con independencia de tener o no afinidad ideológica", ha añadido Pallarols, que ha agradecido a Sanz su trabajo como responsable del área de Urbanismo del consistorio, impidiendo que muchos locales quebrasen durante la pandemia, en sus palabras.