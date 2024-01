Grifols confirma que trabaja para responder a los requerimientos de información de la CNMV

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, ha confirmado que la empresa está trabajando para dar respuesta a los requerimientos de información que este miércoles les envió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación al informe de Gotham City Research.

Lo ha dicho en una llamada con inversores en la que también han participado el cco, Raimon Grifols Roura; el coo, Víctor Grifols Deu, y el cfo, Alfredo Arroyo, así como la directora de relaciones con inversores de Grifols, Nuria Pascual.

Glanzmann ha explicado que la empresa tiene diez días para responder y ha asegurado que lo hará "ASAP" --por las siglas en inglés de 'as soon as possible', lo más pronto posible--.

Gotham City Research publicó un informe el pasado martes en el acusaba a Grifols de manipular sus ratios de deuda y el resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento, por lo que advierte de que sus acciones serían "no invertibles".

Grifols se ha defendido asegurando que todas las operaciones que el informe ponía en duda han sido publicadas en su momento y que han sido auditadas y validadas por el regulador.