Grup Clade factura 1.634 millones en 2024, un 12,6% más

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grup Clade cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 1.634 millones de euros, un 12,6% más que en el año anterior por "la buena evolución de las organizaciones" y la incorporación de Som Mobilitat, Som Energia y Caixa Enginyers, informa en un comunicado este martes.

El excedente neto creció un 75%, hasta alcanzar los 40 millones de euros, y las organizaciones que forman parte del grupo dieron trabajo a 907 personas, un 10,7% más.

El presidente del grupo, Tomàs Llompart, ha señalado que estos resultados demuestran que el modelo de economía social "es capaz de crecer y consolidarse".

Actualmente, el grupo está formado por 17 empresas y organizaciones de la economía social, la mayoría de las cuales, cooperativas.

La directora general, Maria Teixidor, ha señalado que las cifras "ponen de relieve la competitividad de las empresas de la economía social".