Grup Clade incorpora a La Fageda y Som Connexió

(I-D) La directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech; el presidente de Grup Clade, Tomàs Llompart, y los coordinadores de Som Connexió, Mercè Botella y Bernat Alcolea. - GRUP CLADE

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial de economía social Grup Clade ha anunciado la incorporación de La Fageda y Som Connexió, con lo que llega a los 17 miembros, en un comunicado este jueves.

El presidente del grupo, Tomàs Llompart, ha explicado que estas dos empresas "representan la esencia" del objetivo de Grup Clade: empresas del territorio, con una actividad económica solvente y un fuerte compromiso social.

Los miembros de Clade "apuestan por proyectos a largo plazo con propósito, sólidos y rentables" en sectores como la educación, la agroalimentación, las finanzas, los suministros, la atención a las personas, la cultura, la movilidad sostenible y la salud.