Grupo Ibersol factura 38,5 millones en 2025, un 21% más y supera previsiones

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Ibersol cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 38,5 millones de euros, un 21,5% interanual más y superando las previsiones comunicadas, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha asegurado que los resultados refuerzan "la solidez del modelo operativo del grupo y la positiva evolución de sus activos en un contexto exigente para el sector turístico".

El director general de la compañía, Claudio Javier Pérez, ha explicado que los resultados confirman que la estrategia de la empresa "ha funcionado incluso mejor de lo esperado".

En 2025, el grupo inició su expansión internacional con la apertura de un hotel en Viena (Austria), el primero de ámbito urbano de su cartera, lo que "marca el inicio de su estrategia de diversificación hacia hoteles urbanos y fuera de la tradicional costa mediterránea".

Para este año, el grupo mantiene una estrategia de crecimiento sostenido, con el foco puesto en reforzar su presencia en ubicaciones estratégicas, y prevé una nueva apertura en la costa española en la segunda mitad del año.