Grupo Moldtrans ultima un centro logístico en Montornès del Vallès (Barcelona)

Centro logístico de Grupo Moldtrans - GRUPO MOLDTRANS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Moldtrans ultima la construcción de un centro logístico de 12.500 metros cuadrados de superficie, ubicado en Montornès del Vallès (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

Las nuevas instalaciones "reforzarán la presencia del grupo en Catalunya y permitirán incrementar de forma significativa su capacidad operativa en una de las áreas logísticas más dinámicas del sur de Europa".

La apertura del centro logístico está prevista para el segundo semestre de 2026 y el diseño "ha sido concebido para optimizar la eficiencia operativa".

En concreto, se dedican 10.252 metros cuadrados exclusivamente a actividades de cross-docking y 1.600 metros cuadrados a logística de almacenamiento, con capacidad para 3.474 palets, y cerca de 2.200 metros cuadrados de oficinas repartidas en dos plantas.

Además, contará con 39 muelles hidráulicos equipados con sistemas de seguridad avanzada para todo tipo de camiones, además de 2 muelles interiores preparados para descargas laterales y operativas convencionales, junto con 2 muelles específicos para furgonetas.