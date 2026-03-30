La Guardia Civil detecta 126 infracciones en 24 supermercados de L'Hospitalet (Barcelona)

Inspección en uno de los 24 supermercados - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado un total de 126 infracciones en 24 supermercados de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante un operativo conjunto contra el fraude fiscal y la defraudación de fluido eléctrico, según ha informado este lunes mediante un comunicado.

La actuación, que fue realizada el pasado 17 de marzo por la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Guardia Urbana de L'Hospitalet, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Endesa, y se saldó con 14 individuos investigados y 37 personas identificadas.

El objetivo de las inspecciones era detectar irregularidades como contrabando, fraude tributario, incumplimientos en seguridad alimentaria, irregularidades laborales o conexiones ilegales a la red eléctrica, que en algunos casos suponían un riesgo para la seguridad de los inmuebles.

La energía defraudada asciende a 1.159.678,87 kWh, equivalente al consumo medio anual de 331 viviendas, lo que representa un importante peligro de cortocircuito e incendio para las viviendas del edificio donde fueron detectados, según informa el comunicado.

Por otro lado, se detectaron otras infracciones como irregularidades tributarias en materia de IVA, deficiencias higiénicas y en seguridad alimentaria o la presencia de trabajadores sin alta en la Seguridad Social o sin autorización de residencia y trabajo.