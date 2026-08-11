La Guardia Civil interviene más de 86 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona)

La Guardia Civil intervino 86,024 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona). - MINISTERIO DEL INTERIOR
GIRONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Girona intervino 86,024 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona) el pasado 4 de agosto, hechos por los que detuvieron a dos hombres de 42 y 46 años, ha informado en un comunicado este martes.
Los agentes interceptaron el turismo ocupado por los dos individuos y encontraron 30,030 kilos de sustancia cristalina en 6 bolsas; 3,010 kilos de sustancia cristalina en polvo; y 52,984 kilos de 153.646 pastillas divididas en 30 bolsas.
Las sustancias fueron sometidas a pruebas de detección y dieron positivo en anfetaminas y metanfetaminas, mientras que los dos hombres ya pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso a prisión.