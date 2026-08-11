La Guardia Civil interviene más de 86 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona)

La Guardia Civil intervino 86,024 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona).
La Guardia Civil intervino 86,024 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona). - MINISTERIO DEL INTERIOR
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 11 agosto 2026 12:58
Seguir en

GIRONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Girona intervino 86,024 kilos de drogas sintéticas en La Jonquera (Girona) el pasado 4 de agosto, hechos por los que detuvieron a dos hombres de 42 y 46 años, ha informado en un comunicado este martes.

Los agentes interceptaron el turismo ocupado por los dos individuos y encontraron 30,030 kilos de sustancia cristalina en 6 bolsas; 3,010 kilos de sustancia cristalina en polvo; y 52,984 kilos de 153.646 pastillas divididas en 30 bolsas.

Las sustancias fueron sometidas a pruebas de detección y dieron positivo en anfetaminas y metanfetaminas, mientras que los dos hombres ya pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso a prisión.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado