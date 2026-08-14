La Guàrdia Urbana detiene a un hombre por su presunta relación con el incendio de Collserola (Barcelona)

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un fuego, a 14 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detenido a un hombre este viernes por su presunta relación con el incendio en la sierra de Collserola (Barcelona) que ha calcinado 10 hectáreas del parque natural y que ya ha quedado estabilizado.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado Europa Press fuentes municipales, los agentes lo localizaron en las inmediaciones de la avenida Pearson, cerca de donde se originó el fuego, por lo que fue trasladado a dependencias policiales a la espera de que la investigación de Agents Rurals determine las causas del incendio.

El incendio, en el que han trabajado una treintena de dotaciones, entre terrestres y aéreas, de los Bombers de la Generalitat y los Bombers de Barcelona, ha quedado estabilizado, si bien en la zona todavía trabajan una decena de autobombas, además de un helicóptero bombardero, además de vehículos de mando y logísticos.