El guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood actuará en Barcelona en septiembre

Cartel del concierto de Ronnie Wood en Barcelona - CRUÏLLA CONCERTS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood actuará el 12 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona en el ciclo Cruïlla Concerts y que se enmarca en una gira europea del músico por salas.

Guitarrista de The Rolling Stones desde 1975, ha formado parte de bandas como The Faces y The Jeff Beck Group y ha colaborado con artistas como Bob Dylan, Prince, Eric Clapton y Aretha Franklin, ha informado el Cruïlla este lunes en un comunicado.

Se ha activado un periodo de preventa del concierto de Ronnie Wood and His Band desde este lunes hasta las 12 horas del miércoles, cuando comenzará la venta general en la web de Cruïlla Concerts.