Hackathon Decode Travel Barcelona premia un blockchain e IA para mejorar la operativa aérea

Ganadores de la Hackathon organizada por el TTC.

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Hackathon Decode Travel Barcelona ha premiado una solución de blockchain e IA para mejorar la seguridad y eficiencia operativa aérea, según ha anunciado este jueves Tech Tourism Cluster (TTC), clúster de tecnología turística de Catalunya.

El jurado de la edición, organizada junto al Hospitalidad Emprendedora y Chain4Travel, ha otorgado el máximo galardón al equipo 'Cabin Crew Prepare for Landing', formado por Cátia Ribeiro, Alejandro Sáez y Daniel Montano, por su propuesta al reto planteado por Vueling, centrado en la digitalización y la securización mediante tecnología blockchain de las listas de control operativas, informan los organizadores a Europa Press.

"El proyecto ha destacado por su madurez técnica, viabilidad y por su potencial de implementación inmediata en la operativa real de la aerolínea", indican.

Daniel Montano explica que el trabajo del equipo se basó en "comprender los puntos débiles del proceso actual e identificar cómo la cadena de bloques podía aportar la transparencia y trazabilidad necesarias sin comprometer la privacidad y la seguridad".

La solución ganadora se articula en torno a un contrato inteligente que permite a todas las partes seguir cada fase del proceso, combinando almacenamiento dentro y fuera de la cadena para garantizar flexibilidad e integridad.

El jurado también ha concedido un reconocimiento especial al equipo de Neobookings, que presentó un 'Hybrid Interaction Model' para una plataforma inteligente de itinerarios, propuesta valorada por su "excelencia técnica y por el alto grado de innovación que aporta al diseño de experiencias turísticas inteligentes".

DESAFÍOS DE INNOVACIÓN REAL

A lo largo del Hackathon, equipos multidisciplinares han trabajado en soluciones aplicables a corto plazo en ámbitos clave como blockchain, inteligencia artificial, gestión operativa y experiencia de usuario para resolver siete desafíos de innovación real planteados por empresas como Vueling o Clorian Ticketing.

El Cluster Manager del TTC, Xavier García, valora esta edición como "una demostración del enorme talento que existe en el ecosistema traveltech catalán y de la capacidad del sector para generar soluciones reales, aplicables y necesarias".