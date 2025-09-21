Hallan un cadáver en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) que puede ser uno de los dos desaparecidos

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han encontrado un cadáver en el río Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), e investigan si es uno de los dos desaparecidos en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) durante las lluvias o si es "víctima de otro siniestro", informan vía X.

Le han encontrado mientras buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí, tras recibirse informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua.

El jefe de guardia de Bombers, José Luis López, había declarado este domingo a los periodistas que tienen información de un vehículo con dos ocupantes arrastrado por el agua:

"Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas", ha explicado.

Ha dicho que el vehículo ha sido localizado vacío: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".