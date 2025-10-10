El 'Hamlet' de Ostermeier vuelve a Catalunya 17 años después en el Temporada Alta de Girona

Archivo - Framgento del 'Hamlet' de Ostermeier. - THOMAS AURIN - TEMPORADA ALTA - Archivo

GIRONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Municipal de Girona, en el marco del Festival Temporada Alta de Girona, acogerá la versión de 'Hamlet' del director artístico de la Schaubühne de Berlín (Alemania), Thomas Ostermeier, que no se representaba en Catalunya desde 2008, año de su estreno, cuando lo programó el Teatre Lliure de Barcelona.

La obra, que llega por segunda vez a Catalunya y aún no se ha representado en el resto del Estado, se podrá ver el 11 y el 12 de octubre con Lars Eidinger como protagonista, igual que en 2008, informa el festival en un comunicado de este viernes.

Ostermeier sitúa el príncipe de Dinamarca en un universo "marcado por la corrupción y la mediocridad", y presenta un Hamlet desesperado, en lucha con la muerte, el poder y su propia fragilidad.

La puesta en escena cuenta con dramaturgia de Marius von Mayenburg, escenografía de Jan Pappelbaum, vestuario de Nina Wetzel y música de Nils Ostendorf.

Con solo 6 actores en escena, la pieza "alterna fidelidad al texto con momentos de improvisación e interacción con el público, acentuado la sensación de un Hamlet atrapado en un mundo lleno de traiciones y sospechas".