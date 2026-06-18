HeliumDoc AI, ChargeByte y RCare, premios MWCapital Awards 2026

Momento de la entrega de premios - MWCAPITAL

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha premiado a HeliumDoc AI (Nigeria), ChargeByte (Kenia), RCare (China), SAM Photo Diagnosis App (Senegal) y Nun Jukrä Tä Kwin (Panamá) en la edición 2026 de los MWCapital Awards, informa en un comunicado este jueves.

Los premios se celebran en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y Red.es, y reconocen a proyectos innovadores que utilizan la tecnología para abordar desafíos sociales y medioambientales globales.

En la edición de este año han recibido 298 candidaturas procedentes de 62 países, de las cuales el 65% correspondían a proyectos internacionales, de las que se seleccionaron 17 proyectos finalistas.

Además, el proyecto turco Hera ha recibido el Barcelona Horizon Award y eecibirá hasta 50.000 euros para implantar su solución como proyecto piloto en Barcelona.

Los ganaderos de estos premios "obtienen visibilidad internacional y acceso a oportunidades de colaboración dentro del ecosistema global de innovación" y podrán presentar sus soluciones en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC).