Hereu defiende que estar en contra de la regularización es un "error industrial"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto al decano del CEC, Carlos Puig de Travy - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, ha defendido que estar en contra de la regularización extraordinaria de migrantes es una mala decisión por razones morales y políticas, pero además también económicas: "Es un error industrial".

Lo ha explicado este viernes en Barcelona, durante su participación en el ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, donde ha destacado que en las reuniones con el sector industrial y turístico, el reto que más resaltan es la falta de mano de obra en cantidad y calidad.

"Es una prioridad nacional tener gente en nuestra industria. Eso sí que es una prioridad nacional", ha defendido Hereu, en alusión a la expresión incluida en el pacto de PP y Vox en Extremadura y Aragón, y ha añadido que, como ministro, prefiere tener el reto del aprovisionamiento de talento antes que el de grandes despidos.