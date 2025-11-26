Herida grave tras una explosión casera de un hogar en Maçanet de Cabrenys (Girona)

GIRONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida grave y otro hombre herido menos grave tras una explosión casera de un hogar en Maçanet de Cabrenys (Girona) este martes sobre las 21.30 horas.

A raíz del incidente, se ha trasladado a ambos heridos en helicóptero medicalizado al Hospitall Vall d'Hebron de Barcelona, ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También se han activado 3 dotaciones de los Bombers de la Generalitat que, a su llegada al domicilio, han apagado el fuego del hogar y han ventilado y precintado la casa.