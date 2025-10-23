Un herido crítico por un accidente en la N-II entre Llers y Figueres (Girona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida crítica por un accidente que se ha producido este jueves cerca de las 08.50 horas en la carretera N-II entre Llers y Figueres (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha tenido que activar dos ambulancias y un helicóptero medicalizado, que ha trasladado al herido al Hospital Josep Trueta de Girona.

La carretera se ha tenido que cortar pero a las 09.30 horas ha podido reabrirse y la situación del tráfico se ha normalizado.