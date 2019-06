La fuga de amoníaco en La Pobla de Mafumet (Tarragona) causa un muerto y 15 heridos

Actualizado 31/05/2019 14:28:45 CET

TARRAGONA, 31 (EUROPA PRESS)

El accidente en una empresa del Polígon Nord de Tarragona en La Pobla de Mafumet por un escape de amoníaco ha causado la muerte de un trabajador, un herido crítico y otros 14 leves, ha informado este viernes Protección Civil de la Generalitat.

El herido crítico ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que otro trabajador herido leve ha sido evacuado al Joan XXIII de Tarragona, y el resto han sido atendidos 'in situ', según datos del Sistema de Emergencias Médicas (Sem), que ha activado nueve ambulancias, dos helicópteros medicalizados, unidades de servicios especializados y el equipo de psicólogos.

Varios trabajadores de la empresa, siguiendo los protocolos internos de las empresas de la zona, al detectar el olor de amoníaco han visitado los servicios médicos de sus industrias, sin que conste ninguna afectación relevante.

Protección Civil ha desactivado el Plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña (Plaseqcat) después de que el escape se haya parado sobre las 11.30 horas, y según informaciones preliminares, ha sido de entre 500 litros y 600 litros de amoníaco de un tanque con capacidad de 20.000 litros, que contenía 800.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de la empresa Carburos Metálicos a las 9.05 horas informando de la fuga en un depósito de amoníaco al aire libre pero dentro de las instalaciones de la compañía.

Se ha activado la fase de emergencia del plan Plaseqcat por el escape en las instalaciones de la empresa del Polígono Norte de Tarragona y a las 10.35 horas se ha rebajado a la fase de alerta al constatar que no había afectación exterior.

NO HAY PRESENCIA DE AMONIACO EN LA ZONA

Las muestras de aire tomadas por el grupo de control ambiental han indicado que no hay presencia de amoníaco en la zona, después de que a las 9.05 horas se produjera una fuga en este polígono, situado en la carretera T-750.

En un primer momento se había recomendado a quienes se encontraban cerca de la zona que permanecieran dentro de un edificio cerrado, ya que se estaban valorando posibles afectaciones en el exterior de la empresa tras el accidente.

El incidente se ha producido a las 9.05 horas en el polígono Norte de Tarragona de la Pobla, y el equipo de Control Ambiental de la Generalitat está valorando posibles afectaciones en el exterior de la empresa, por lo que han pedido a los ciudadanos que no se acerquen al lugar.

Se han movilizado cuatro ambulancias y dos helicópteros del Sistema de Emergencias Médicas (Sem), cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, nueve de los Mossos d'Esquadra y agentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat.

La primera intervención en el lugar la han realizado los bomberos de la Asociación Empresarial Química de Tarragona del parque químico norte y Protección Civil ha activado el Plan de Emergencias Exteriores del Sector Químico de Catalunya (Plaseqcat).

La empresa, que pertenece al grupo estadounidense Air Products, se dedica al suministro de gases industriales, materiales de rendimiento, equipos y tecnologías.

