Un herido menos grave por un accidente en la C-14 en La Selva del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre una moto y un turismo en la C-14 en La Selva del Camp (Tarragona) ha dejado este lunes un herido menos grave que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al Hospital Sant Joan de Reus, informa el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente se ha producido cerca de las 9 y se ha tenido que cortar un carril en sentido Reus, con más de medio kilómetro de retenciones.

No obstante, la circulación se ha podido normalizar cerca de las 11.