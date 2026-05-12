2 de los heridos en la explosión en Barcelona tienen quemaduras graves pero no se teme por su vida

Bomberos trabajan en el edificio donde se ha producido la explosión. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de los 11 heridos durante la explosión de una bombona de butano en un edificio del barrio de Poblenou de Barcelona tienen quemaduras graves aunque no se teme por su vida, según ha explicado el jefe de la intervención de Bombers de Barcelona, Carlos Chico, en declaraciones a los medios de comunicación.

Los dos heridos graves son una madre y su hijo menor de edad, que se encontraban dentro de la vivienda en el momento de la explosión, mientras que otras nueve personas que estaban en el interior del edificio han sido evacuadas.

A pesar de que se han descartado daños estructurales generalizados, la vivienda de dos pisos en la que se ha iniciado el incendio, así como otros 2 en la misma planta han quedado inhabitables, y se ha visto afectado el suministro de agua y de luz.

Ahora, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona está atendiendo a las personas desalojadas y valorando su realojo o la permanencia en sus viviendas a pesar de la falta de suministro.

Los hechos han ocurrido el mediodía de este martes en un edificio de viviendas de la calle Venero, de Barcelona, y 11 personas han sido atendidas por el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM).