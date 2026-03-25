Los hermanos Papachristou interrogan la "validez" del cuerpo en el Teatre Lliure de Barcelona - NOÉMIE DELLA FAILLE/TEATRE LLIURE

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos gemelos Clément y Guillaume Papachristou, referentes de la escena inclusiva belga, interrogan la "validez" del cuerpo en la obra 'Une tentative presque comme une autre', que se podrá ver en el Espai Lliure del Teatre Lliure de Barcelona del 26 al 29 de marzo.

El montaje, escrito, dirigido e interpretado por los dos hermanos --uno de ellos con parálisis cerebral y en silla de ruedas-- propone un intercambio interrogando la naturaleza del vínculo que los une y explorando su doble identidad como un territorio por descubrir, informa este miércoles el Lliure en un comunicado.

Vestidos igual, con un jersey de cuello alto negro y otro con lentejuelas, en la piezas sus cuerpos se entrelazan, se aferran, hablan o se pelean en una danza hecha de abrazos y separaciones.

Clément Papachristou ha asegurado que su hermano tiene muchas ganas de hacer el espectáculo y ha dicho que es un elemento lleno de minas porque "cuando se trabaja con una persona con discapacidad la más mínima duda alimenta automáticamente la idea de explotación o falta de consentimiento", por lo que son necesarias estrategias para que se vea que forma parte del proyecto.

Por su parte, Guillaume Papachristou ha afirmado que cuando no le dan ninguna misión se siente como un títere que obedece, pero que en escena le dan muchos trabajos y le tienen "mucho en cuenta", por lo que ha considerado que lo más importante es que se le considere y se le entienda.

Clement Papachristou ha subrayado que es necesario superar los prejuicios de los espectadores ante una persona que aparece tal como es, y ha dicho que uno de los retos de la pieza es "hacerla a dos bandas".

'Une tentative presque comme une autre' es el tercer espectáculo Anima Lliure de la temporada del teatro, e irá acompañado del taller 'Prácticas compartidas' conducido por los hermanos y Bastien Montes.