Una herramienta permitirá analizar los datos económicos de los hospitales y entidades del Siscat

Acto de presentación este lunes - SALUT

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) de la Conselleria de Salud de la Generalitat ha presentado una herramienta de visualización de datos de la Central de Balanços que permite analizar la evolución de la información económica y financiera de los hospitales y entidades del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).

La nueva plataforma, que se ha presentado este lunes, permite visualizar datos tanto a escala global como por entidad, así como consultar la metodología usada; e incluya información de varios ámbitos asistenciales y facilita el análisis de la evolución, informa el departamento en un comunicado.

La herramienta incorpora casi 300 indicadores por centro y ofrece datos de los últimos 6 años, y la información se organiza en 8 dimensiones de análisis: resultados, ingresos y gastos, eficiencia y productividad, actividad asistencial, recursos humanos y estructura financiera e inversión.

Se prevé que se puedan presentar datos actualizados en el primer semestre de 2027, y esta aproximación permite "profundizar" en el análisis del comportamiento global de las entidades que forman la red sanitaria pública de Catalunya.

La directora del AQuAS, Sandra García, afirma que en los próximos años trabajarán para agilizar los procesos de recogida de datos de las entidades proveedoras para "hacerlos de forma más automática" y que se pueda tener información actualizada y útil para mejorar la eficiencia del sistema.