Hoffman pide "responsabilidad individual" a la hora de crear impacto con materiales de frontera

El directivo dice que los ciudadanos ya son "parte" del metaverso pero que es un mundo por explorar

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, ha dicho que los materiales de frontera suponen muchas oportunidades y que se debe trabajar en impactar con ellos pero de una manera correcta, consciente, de forma conjunta y con "responsabilidad individual".

Así lo ha señalado en la sesión presencial 'Frontier Tech Programme (I): Frontier Materials' en el Mobile World Congress (MWC), celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con la directora general de AMPT, Zina Jarrahi, la ceo y fundadora de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el profesor investigador y director del Institut of Materials Science of Barcelona, Xavier Obradors.

Los llamados materiales frontera son aquellos que incluyen materiales cuánticos, materiales de baja dimensión, materiales 2D como el grafeno, materiales avanzados y compuestos inteligentes con un gran impacto en sectores como la energía, la movilidad, la salud o el transporte, según han explicado el conjunto de ponentes.

Sobre el metaverso, Hoffman ha indicado que los ciudadanos ya son "parte" de él pero que todavía es un mundo por explorar.

Para avanzar en estas áreas, ha dicho que se debe mejorar la formación de los jóvenes, potenciar su talento, innovación y creatividad, así como brindar soporte financiero para potenciar su emprendimiento y experimentación.

La directora general de AMPT, Zina Jarrahi, ha afirmado que en el evento Puzzle X 2022, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre, se hablará de los materiales de frontera y también sobre metaverso, y ha invitado a todos a asistir.

Jarrahi ha explicado que el futuro "está en integrar el mundo físico con el mundo virtual" y que para eso se necesitarán materiales diferentes a los tradicionales, lo cual supone un reto.

"OPORTUNIDADES"

Aguilar ha dicho que el cerebro es un reto para la ciencia y que los materiales de frontera dan "oportunidades" para conocer cómo funciona y para crear más soluciones para atender a la gente en el ámbito de la salud.

Para Aguilar también es muy importante anteponer la responsabilidad individual a la universal para personalizar el impacto de cada actuación.

El profesor investigador y director del Institut of Materials Science of Barcelona, Xavier Obradors, ha señalado que los materiales de frontera hacen referencia a un nuevo paradigma con funciones más complejas a las de los materiales de hace 50 años y que su creación supone un largo proceso para el que se necesita disciplina.

Ha añadido que el reto real es "acelerar" ese proceso de creación mediante 'machine learning' y otras herramientas para llegar a construir después los dispositivos avanzados.