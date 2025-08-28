El Hospital de Bellvitge (Barcelona) llega a 2.000 trasplantes hepáticos desde su primero en 1984

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha llevado a cabo el trasplante número 2.000 durante este mes de agosto, una cifra que supone un "hito" para el centro después del primero que realizó en 1984.

Hace 41 años el centro realizó los dos primeros trasplantes de hígado de todo el Estado y, desde entonces, "se ha consolidado como referente en este procedimiento", explica en un comunicado de este jueves.

En el caso del trasplante de hígado número 2.000 de este agosto, se le añadió un procedimiento de cirugía bariátrica simultáneo, "un primer paso" para el control del síndrome metabólico asociado a la enfermedad por hígado graso.

La directora del Programa de Trasplante Hepático del Hospital de Bellvitge, Laura Lladó, quien es la primera mujer en asumir esta responsabilidad en un hospital del Estado, destaca la coordinación y colaboración entre los profesionales como "clave" para llegar a los 2.000 trasplantes.

En los últimos años, el Hospital de Bellvitge se ha mantenido con una cifra elevada de actividad, con entre 50 y 60 trasplantes al año; y la Unidad de Trasplante Hepático ha potenciado la colaboración con los hospitales comarcales y la investigación para mejorar los resultados de la intervención.