El Hospital del Mar de Barcelona realiza una callosotomía láser "pionera" para tratar la epilepsia

Momento de la intervención - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital del Mar de Barcelona ha realizado una callosotomía "pionera" en España usando tecnología láser en un paciente con epilepsia, cirugía que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes al reducir la intensidad y frecuencia de las crisis epilépticas.

Consiste en quemar parte del cuerpo calloso del cerebro para limitar la comunicación entre los dos lados, y normalmente se lleva a cabo con un abordaje quirúrgico abierto tradicional, pero en este caso se hace con sondas láser, usando una técnica "mínimamente invasiva", informa el centro este jueves en un comunicado.

Se trata de un técnica que cuenta con el apoyo de un sistema robótico, está supervisada con imágenes de resonancia magnética y tiene "menos riesgo de efectos secundarios y menor necesidad de hospitalización".

Con esta cirugía, se sitúan de dos a tres sondas láser a través de accesos milimétricos en el cráneo que servirán para hacer la intervención: las altas temperaturas que alcanza el láser permiten actuar sobre la zona del cuerpo calloso seleccionada "sin afectar a las zonas del cerebro cercanas".

El jefe del Servicio de Neurocirugía, Carlo Marras, ha afirmado que es un cirugía más segura para el paciente, que recibe el alta en dos días, "mientras que el abordaje habitual alarga la estancia en el hospital durante más de una semana".

Por otro lado, el jefe del Programa de Epilepsia del Hospital del Mar, Rodrigo Rocamora, ha explicado que esta técnica está indicada para pacientes que tienen recaídas muy frecuentes "que ponen en riesgo su seguridad, ya que pueden tener consecuencias graves".