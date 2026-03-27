El Hospital del Mar de Barcelona usa el ecobroncoscopio "más avanzado" para detectar cáncer de pulmón

Profesionales del Hospital del Mar usando el nuevo equipo. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital del Mar de Barcelona ha incorporado el equipo "más avanzado" de ecobroncoscopia periférica, el Olympus BF-UCP190F, para detectar cáncer de pulmón en fases iniciales.

Se trata del "primer centro del Estado" en introducirlo, y del primero en Europa en diagnosticar un cáncer de pulmón utilizando esta tecnología, según ha recogido la revista 'Archivos de Bronconeumología', informa el hospital en un comunicado de este viernes.

El nuevo equipo agilizará y facilitará el trabajo de los especialistas en endoscopia del Servicio de Neumología, sobre todo ante la sospecha de tumores pulmonares y de la posible implantación del cribado poblacional de este tecnología.

La ventaja del nuevo equipo es que facilita llegar a puntos de la anatomía del pulmón no alcanzables hasta ahora, sino que permite "hacer las biopsia de las lesiones sin tener que extraer el ecógrafo y controlando en todo momento el punto donde se toman las muestras".

MEJORAS EN CRIBADO Y PARA LOS PACIENTES

El jefe de sección de la Unidad de Endoscopia Respiratoria del Servicio de Neumología del Hospital de Mar, Albert Sánchez, ha apuntado que la herramienta será "muy útil" para un futuro programa de cribado de cáncer de pulmón.

"Para el paciente, le principal avance es la posibilidad de diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios iniciales y antes de la cirugía, hecho que permite recortar tiempo en el quirófano, ya que no hacen falta biopsias y solo se tiene que extraer el tumor, reduciendo el riesgo de complicaciones posteriores a la cirugía", ha explicado.