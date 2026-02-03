Hospital Vithas Barcelona y Aeball se alían para impulsar la economía y el empleo - VITHAS BARCELONA

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona, situado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), se ha unido a la Associació Empresarial de L'Hospitalet y Baix Llobregat (Aeball) para impulsar la economía y el empleo, informa este martes en un comunicado.

Esta alianza tiene como objetivo integrar el centro hospitalario en el ecosistema de la zona y estrechar lazos con el tejido social y empresarial, y una representación de empresas asociadas a Aeball ha visitado las instalaciones y ha conocido Vithas Empresas, una propuesta de servicios de salud integrales.

El presidente de Aeball, Santiago Ballesté, se ha mostrado convencido de que el futuro del territorio pasa por reforzar la conexión entre salud, innovación, empresa y desarrollo, mientras que la directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, Anna Guiró, ha reafirmado la vocación de participar activamente en el dinamismo empresarial de la zona.