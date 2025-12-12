Bargalló en el Hospital Vithas Barcelona. - VITHAS BARCELONA

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona atiende las urgencias generales en menos de 20 minutos de media, tras su apertura en Esplugues de Llobregat (Barcelona), buscando "una atención ágil, especializada y personalizada".

La directora médica del Hospital Vithas Barcelona, Eva Bargalló, ha detallado que, desde que los pacientes son valorados en el triaje y son atendidos en una consulta médica, transcurren menos de 20 minutos de media, informa Vithas en un comunicado de este viernes.

Bargalló ha remarcado que el diseño de las urgencias con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, junto al sistema de triaje avanzado han contribuido a esta agilidad en la atención.

"Nos permiten minimizar los tiempos de espera al dirigir a cada paciente al especialista adecuado y realizar pruebas sin que el paciente tenga que volver a la sala de espera, mejorando su experiencia y la fluidez asistencial de toda el área", ha añadido.

Por su parte, la jefa de Servicio de Pediatría, Laura Castells, ha subrayado que el circuito no solo proporciona "una atención médica específica y especializada a los más pequeños", sino también un ambiente más tranquilo y adaptado, lo cual ve vital para el bienestar de los niños.

URGENCIAS POR GRIPE

En un momento de incremente de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, Bargalló ha recordado que es "especialmente recomendable" que acudan a urgencias las personas que sientan que les cuesta respirar, que tengan fiebre alta que no desciende o que noten dolor en las costillas.

Las consultas más frecuentes están relacionadas con la gripe y el resfriado, que presentan síntomas "similares pero con algunas diferencias clave".

"La gripe suele ser de mayor intensidad y aparece más repentinamente con fiebre alta, mientras el resfriado es más gradual y es menos común que provoque fiebre, o ésta es más leve", ha apuntado Bargalló.

El dolor muscular, los escalofríos y el dolor de cabeza también suelen asociarse a la gripe, que puede durar algo más de una semana, mientras que el resfriado suele conllevar dolor de garganta y congestión nasal, y se supera en menos días.