5 hospitales catalanes incorporan la cirugía robótica y prevén unas 1.000 intervenciones al año

Robot en el hospital de Igualada - CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci Hospitalari de Vic, el Hospital Universitari d'Igualada (Consorci Sanitari de l'Anoia), el de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa), el de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme) y el de Calella (Corporació de Salut del Maresme i la Selva) han incorporado el sistema de cirugía robótica Toumai y prevén llegar a las 1.000 cirugías robóticas anuales en el primer año.

La implantación de esta tecnología se enmarca en un proyecto conjunto impulsado por los 5 centros, "que refuerza un modelo de colaboración entre hospitales orientado a optimizar recursos, compartir conocimiento y mejorar el acceso de los pacientes a la cirugía robótica", informan los centros este lunes en un comunicado.

El gerente del Hospital Universitari de Mataró, Rafael Lledó, ha destacado que esta compra conjunta "es pionera y demuestra el valor del liderazgo compartido para incorporar la mejor tecnología disponible con eficiencia y responsabilidad pública".

El proyecto ha supuesto una inversión global de 12,4 millones de euros, que incluye el suministro de los 5 sistemas de cirugía robótica, su instalación, formación de los profesionales, mantenimiento inicial y el suministro de material fungible vinculado a la actividad quirúrgica.

La compra conjunta de los robots ha permitido un ahorro del 21% respecto a la licitación inicial --cerca de 3,5 millones--, y las primeras intervenciones se harán en Vic este martes 31 de marzo; en Igualada y Calella en abril; en Terrassa en mayo y en Mataró en octubre.