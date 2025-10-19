El Hostal de la Gavina en s'Agaró (Girona) recupera las cenas-concierto que impulsó hace 70 años

Un momento de la cena-concierto - HOSTAL DE LA GAVINA - ANA FERRER

Otra cena une a Romain Fornell con Yannick Franques y Oriol Fernández en Candlelight

S'AGARÓ (GIRONA), 19 (EUROPA PRESS)

El Hostal de la Gavina, en s'Agaró (Girona), ha recuperado este fin de semana las cenas-concierto que el establecimiento ideó hace casi 70 años, ahora con el nombre de 'La Nit de les Estrelles'.

Las primeras veladas surgieron a mediados de los años 50 del siglo pasado, cuando el escritor Josep Pla sugirió al dueño del Hostal, Josep Ensesa Gubert, aportar cultura a la Costa Brava.

En 1956 se creó el primer patronato y actuaron Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes y Lucero Tena, entre muchos otros.

Este sábado el Hostal (5 estrellas GL) ha querido aprovechar los últimos días de su temporada para reintroducir la tradición, que el nuevo director general del establecimiento, Joan Carles Casanovas, quiere impulsar al principio de cada verano junto a los propietarios, la familia Ensesa.

La primera velada ha sido con el grupo Doc Scanlon's Cool Cat Combo y la cantante Sybila, que han mezclado swing y jazz, con piezas clásicas de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Edith Piaf, en el vestíbulo del Hostal, salón que no se utilizaba para banquetes desde hace casi medio siglo.

La gastronomía la han puesto Romain Fornell (1 estrella Michelin), José Pulido y Oriol Fernández, con una cena que ha incluido la sopa de trufa y el foie 'Eliseo', con vinos y cavas Pere Ventura.

UN 'ESTRELLA MICHELIN' Y UN 'MOF'

El viernes por la noche, también Romain Fornell (director gastronómico del Hostal) sirvió una cena en el restaurante Candlelight del establecimiento junto al francés Yannick Franques (con el título MOF de Francia y chef del histórico restaurante parisino La Tour d'Argent), con la colaboración de Oriol Fernández.

Franques aportó el Pato Tour d'Argent, su Huevo Misterioso y la Crepe Mademoiselle; Fornell, sus Setas del Montseny, su versión de las Gambas de Palamós y el Soufflé de Pera; y Fernández evocó Francia y el Mediterráneo con varios entrantes, incluido un Paté en Croute de tres carnes.