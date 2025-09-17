Huguet (PP) pide que Paneque explique en el Parlament "el nuevo corte" programado en Rodalies

Archivo - El diputado del PP en el Parlament por Tarragona, Pere Lluís Huguet, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet ha pedido este miércoles la comparecencia de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica Sílvia Paneque, en la Cámara catalana por "el nuevo corte" programado en la red de Rodalies y Regionales.

En un comunicado, Huguet ha considerado irresponsable cortar durante 3 meses "una vía en los túneles del Garraf y las obras en la estación de Castelldefels (Barcelona) en una de las líneas con más tráfico de España".

"Reducen trenes y, además, el tiempo de trayecto aumentará como mínimo media hora más. Y esto sin tener en cuenta los problemas diarios de fiabilidad y los retrasos de todo tipo en Rodalies. A los usuarios nos falta información", ha lamentado.

Pese a entender que los trabajos de mantenimiento son necesario, ha pedido que se planifiquen para minimizar las afectaciones a los usuarios porque "el corte no prevé una alternativa real para evitar más problemas a los viajeros".

Además de criticar "la falta de coordinación entre todas las partes implicadas", Huguet ha preguntado si estas obras se podrían haber realizado cuando se cortó la circulación totalmente por las obras en el túnel de Roda.