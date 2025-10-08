La IAC llama a "pararlo todo" en una huelga general por Palestina el próximo 15 de octubre

Miembros de la Intersindical Alternativa de Catalunya en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

Dos activistas de la Global Sumud Flotilla critican que Israel los tratara como "terroristas" BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha llamado a trabajadores de hospitales públicos, colegios, transportes y todo el conjunto de la clase trabajadora de Catalunya y del conjunto de España a "pararlo todo" en una huelga general que convocan para el próximo 15 de octubre, para que, a través de movilizaciones, se pueda encontrar una situación política para Palestina.

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles el portavoz de la IAC, David Caño, acompañado de diversos miembros sindicales de USTEC-STEs (IAC), IAC-CATAC, CAU-IAC y FTC-IAC, dos de ellos --Eduard Lucas y Ariadna Masmitjà ('Masmi')-- integrantes de uno de los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército de Israel el miércoles pasado por la tarde.

Caño ha pedido al conjunto de la ciudadanía participar masivamente en una huelga que, según él, significará un día de claras movilizaciones y de lucha para conseguir el "fin del genocidio".

Por otro lado, ha afirmado los sindicatos están comprometidos con esta huelga y están coordinados con el "sindicalismo combativo" de otras zonas del Estado, como por ejemplo Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, con los que se prevé realizar un llamamiento conjunto oficial a la huelga esta tarde.

ESTADO ESPAÑOL

En su intervención, Lucas ha criticado la "lamentable actuación" del Estado porque, a su juicio, más allá de salir en las noticias anunciando intenciones, finalmente se ha quedado en nada, y ha lamentado que España sea uno de los países que reconoce el Estado Palestino, pero no se haya hecho íntegramente.

"Es una pantomima de la que no queremos participar. O proteges o no proteges, o te metes o no te metes. Las cosas de pandereta las dejamos para el folklore y no para las cosas serias", ha afirmado el activista respecto al acompañamiento que un buque de la Armada realizó hasta 120 millas de Gaza.

En este sentido, ha subrayado que la actuación del Ejército de España tendría que haber seguido la línea de abrir un corredor humanitario con sus "navíos de guerra" y, en caso de sufrir un ataque y de conflicto armado, la OTAN tendría que actuar.

Finalmente, ha puesto en valor la posición de la IAC respecto a este tipo de conflicto, una "situación aberrante" a la que se debe poner fin y en la que la agrupación sindical tiene importancia para postularse en contra del imperialismo, el colonialismo y el capitalismo, en sus palabras.

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Por su parte, 'Masmi' ha narrado su experiencia cuando los militares del país hebreo abordaron su barco, los "secuestraron" y trasladaron a puerto, para posteriormente encarcelarlos y deportarlos a España.

De hecho, ha criticado la violencia física y psicológica que sufrieron por parte del ejército de Israel y ha lamentado que trataran a los activistas como "terroristas", un término que, según ella, se está utilizando en discursos la extrema derecha y el sionismo.

"Nos pusieron en una misma habitación, sin comer ni beber durante 24 horas. Cuando llegó el Ministro de Seguridad nos hizo un discurso y, al gritar 'Free Palestine' (Palestina libre), nos bridaron las manos y nos taparon los ojos", ha explicado 'Masmi', que ha añadido que no se les permitió llamar a un abogado y se les requisó la medicación crónica a algunos enfermos de la Flotilla, entre otras incidencias.

No obstante, ha subrayado que si esto le pasó a gente blanca, occidental y europea, la situación en Palestina y en las cárceles de Israel es peor: "Lo que hemos podido sufrir nosotros no tiene nada que ver con lo que sufre el pueblo palestino", ha concluido.