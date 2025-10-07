MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo cerca de la localidad de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 tras más de un año de conflicto con el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el ataque, perpetrado por un dron, ha alcanzado un vehículo en la carretera que conecta Nabatiye con Zebdine, antes de asegurar que una tercera persona ha resultado herida, sin más detalles al respecto.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', los muertos son un matrimonio. El marido, identificado como Hasán Atui, habría perdido la vista a causa del ataque coordinado ejecutado por Israel en septiembre de 2024, cuando hizo estallar cientos de buscapersonas empleados por Hezbolá.

