Ian McEwan publica 'Lo que podemos saber': "Mantener el optimismo es lo que debemos al futuro"

Archivo - Foto de archivo de Ian McEwan - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Ian McEwan ha publicado la novela 'Lo que podemos saber' (Anagrama), una novela ambientada en el siglo XXII que quiere ser una celebración de la historia y la poesía, y ha asegurado ante retos como el cambio climático o la inteligencia artificial: "Mantener el optimismo es lo que debemos al futuro. Es nuestra tarea principal".

En una rueda de prensa telemática, McEwan ha subrayado que nota un "pesimismo colectivo que tiene a su vez un efecto paralizador" en la sociedad, pero ha dicho que, no sabe si es por la edad o tener nietos, ve motivos para el optimismo y escapar de lo que ha definido como un pegamento metafísico que paraliza.

Ha afirmado que en las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre los límites de la IA y las reticencias a frenar un eventual control producto de la inversión en centros de datos, sobre todo en Estados Unidos: "Hay un temor enorme de que si limitamos la IA podríamos generar una crisis financiera global de alcance sin parangón".

McEwan (Aldershot, 1948) ha subrayado que leyendo a personas que están dentro del mundo de la IA parece que si se quiere que sea segura se podría hacer, pero que falta "voluntad comercial y política" para hacerlo.

"Lo mejor que podría pasarnos es una nueva administración en los Estados Unidos con un poco más de sentido moral, de brújula moral", ha expresado McEwan, para quien mirando en perspectiva igual hubiera sido mejor que Donald Trump hubiera tenido su segundo mandato seguido del primero y no disponer de tiempo para planear este segundo y tener ahora un líder más joven.

SITUADA EN 2119

La novela 'Lo que podemos saber', que publica Anagrama en castellano y catalán, se sitúa en 2119 cuando un accidente nuclear ha provocado que amplias zonas del planeta queden inundadas y la sociedad que vive en ella mira con fascinación los albores del siglo XXI, a sus ojos una época de esplendor cultural.

En ese siglo XXII distópico, un investigador académico busca un poema de amor del celebrado escritor Francis Blundy a su mujer, del que no queda rastro y que fue recitado en la llamada Segunda Cena Inmortal.

Ha afirmado que no se trata de una predicción porque difícilmente se sabe qué pasará mañana, sino que es una manera de especular cómo se escribe la historia o las biografías, adoptando un investigador del futuro respecto al periodo actual.

Para él, la enseñanza de la Historia es "una de las cosas más importantes" en un sistema educativo, pero ha dicho que en el Reino Unido está dejando de ser central, y ha considerado que pensar cómo entender la Historia le parece esencial.

AMOR POR LA POESÍA

McEwan ha explicado que la novela surge de su amor por la poesía, las biografías literarias y la historia, y ha definido la poesías como "una forma literaria superior", de la que se declara lector.

El autor de 'Expiación' o 'Amsterdam' ha defendido la novela como "una máquina fantástica que permite explorar la condición humana" y que se niega a morir desde que en los años 70 ya se pronosticaba su muerte, y ha subrayado que es un instrumento perfecto para captar la relación entre personas, el contexto social e histórica o la conciencia humana que no tiene sustituta.

Ha lamentado que con Internet, respecto a la época en que empezó a escribir, la privacidad está amenazada como también lo está el gusto por la soledad: "Pensamos que podemos vivir libremente, pero hay menos silencio, hay menos privacidad, hay menos capacidad de dejar simplemente a tu mente imaginar".