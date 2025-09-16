El ICAB impulsa '12 Congresos, 12 Causas', un proyecto para apoyar iniciativas sociales

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta del Gobierno del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha impulsado '12 Congresos, 12 Causas', un proyecto que vincula los principales congresos jurídicos que organiza la corporación con 12 entidades, ha informado el ICAB este martes en un comunicado.

La iniciativa nace bajo el lema 'El ICAB, comprometido cada mes con una causa social' y pretende poner en valor la función social de la abogacía, dar apoyo a iniciativas sociales de gran impacto, incorporar una mirada jurídica en las causas sociales y construir puentes entre el mundo jurídico y la sociedad civil.

Durante 12 meses, el ICAB vinculará la celebración de un congreso jurídico a una causa social impulsada por una entidad, a la que ofrecerá apoyo y visibilidad a través de sus canales, con el objetivo de contribuir a hacer realidad proyectos que mejoren la vida de las personas.

"La Junta de Gobierno del ICAB pone en marcha la iniciativa '12 Congresos, 12 Causas', ya que la corresponsabilidad social, la gobernanza ética y transparente forman parte de los ejes esenciales del mandato que hemos iniciado recientemente", ha manifestado Cristina Vallejo, decana del ICAB, que ha añadido que este siempre ha sido un colectivo receptivo a los problemas de la sociedad.

La iniciativa se estrenará este jueves, 18 de septiembre, en el marco del IV Congreso de Derecho de Familia, en la que el ICAB apoyará a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y al proyecto del 'Pabellón de la Victoria', el primer Hospice Pediátrico de Cataluña.