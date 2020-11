Iceta apoya la prórroga de las restricciones y pide al Govern coherencia con las medidas

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que apoyarán la decisión del Govern de prorrogar durante diez días más el cierre de bares y restaurantes en Catalunya, pero le ha pedido coherencia con las medidas: "Nos gustaría no generar ruido y distorsión de los mensajes que se emitan a la sociedad, porque lejos de contribuir a la confianza hacen todo lo contrario".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en una visita a Granollers (Barcelona), en la que ha sostenido que desde el PSC están ejerciendo de oposición responsable y que dan apoyo a las decisiones del Govern porque están tomadas a partir del asesoramiento de los expertos y desde el conocimiento de lo que está pasando: "No querría avanzar en criticar cosas que siempre son discutibles".

Ha afirmado que el PSC ha insistido al Govern en que haga un proceso de concertación previo en la toma de decisiones, y que cada vez que tome una decisión que restrinja la actividad económica "en paralelo apruebe las ayudas y compensaciones a los sectores afectados".

Preguntado por el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, Iceta ha dicho que lo importante no es quién da apoyo o a cambio de qué, sino que todos los partidos se pongan "de acuerdo en qué debe hacerse, cuáles son las prioridades y qué apoyo presupuestario" se debe tener.

Iceta ha afirmado que al PSOE todos los apoyos le parecen bien porque "todos los diputados representan a ciudadanos españoles que han votado" y ha pedido a las fuerzas políticas que pongan por delante la lucha contra la pandemia y no los intereses partidistas.

"No entendemos los esfuerzos de unos y otros de vetarse mutuamente. Sí entenderíamos un esfuerzo para mejorar la propuesta sobre la base de las enmiendas. El tema presupuestario no es una cuestión de políticos, es una cuestión de ciudadanos", ha insistido.

Sobre las críticas del PP por el pacto con Bildu, Iceta ha reprochado al PP no hacer el gesto que, a su juicio, permitiría que los PGE no dependieran de partidos menores, y cree que esto "demuestra una vez más que no está cuando se le necesita".

Al ser preguntado por el anuncio de Puigdemont de no presentarse a las primarias de JxCat como presidenciable a la Generalitat, aunque irá en las listas, Iceta cree que con esto el expresidente quiere evitar incurrir en una nueva contradicción: "Yo supongo que Puigdemont todavía recuerda que la última vez dijo que si ganaba volvería y no volvió".

061 Y FERROVIAL

El grupo del PSC ha registrado este jueves una batería de preguntas escritas al Govern, en las que, entre otras cuestiones, instan al Ejecutivo catalán a saber por qué motivo se ha prorrogado el contrato del 061 con la empresa Ferrovial, y piden la copia de los expedientes de los contratos hechos por la Generalitat a esta empresa durante la pandemia.

Por otro lado, el PSC ha presentado una propuesta de resolución para que el Parlament inste al Govern a elaborar una auditoría sobre el funcionamiento del servicio del 061 y su capacidad de respuesta durante la pandemia, así como incorporar a la auditoría el análisis de gastos y perjuicios a causa del servicio del 061 y la gestión por Ferrovial.