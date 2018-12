Iceta pide hacer compatibles las manifestaciones con la reunión del Consejo de Ministros

Publicado 17/12/2018 15:14:54 CET

Advierte a Torra de las dos vías en España: la del diálogo y la del "tridente de la derecha del 155"

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este lunes a hacer "compatible" las manifestaciones en contra de la reunión del Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona con dicha reunión, y ha destacado la voluntad de diálogo que demuestra el presidente, Pedro Sánchez, al querer reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En una rueda de prensa ha recordado que el Govern ha insistido en querer mantener abierta la vía del diálogo, por lo que cree que no tiene sentido que Torra acabe rechazando el encuentro, aunque solo sea de forma institucional para recibir a Sanchez.

Ha subrayado que si, definitivamente, Torra rechazara el encuentro entre presidentes, "debilitaría" la relación institucional entre ambas administraciones, pero ha insistido en que, aunque esa reunión no se produzca, la voluntad de diálogo del Ejecutivo central persistirá.

Iceta cree que la situación de cara al viernes está "mejor que la semana pasada y si se impone el sentido común", y considera que la vía del diálogo será la que acabe triunfando, por lo que ha calificado la reunión del Consejo en Barcelona como una oportunidad.

Para el líder de los socialistas catalanes, ha habido diversas voces dentro del independentismo que van en la línea de apostar por esa vía y que creen que "se tiene que aprovechar el encuentro", y ha señalado al exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, y al expresidente de la ANC y presidente de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ambos en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Preguntado por si descarta que a esa reunión se sumen miembros de los ejecutivos de ambos presidentes, ha dicho que no lo ve necesario a no ser que Torra "no represente al conjunto del Govern".

Sobre el contenido del encuentro, ha explicado que algunas reuniones son institucionales para demostrar la voluntad de seguir dialogando y otras para llegar a acuerdos: "Esta no se cuál es, pero me extrañaría que (el Govern) pasara de una posición de no querer hablar a querer llegar a acuerdos. Con la celebración de la reunión me daría por satisfecho".

También en respuesta a los periodistas ha rechazado la visión que inauguró la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y a la que se sumaron otros miembros del Govern de que la celebración del Consejo el 21 de diciembre un año después de las elecciones catalanas convocadas por el expresidente Mariano Rajoy en aplicación del 155 sean "una provocación".

"Tildar de provocación un Consejo de Ministros en Barcelona es un error. Llamar a la movilización en contra de la presencia del Consejo en Barcelona creo que es un error", ha dicho, pero ha insistido en que ve un intento de modular ese mensaje en las palabras de Junqueras y Sànchez, que afirma que no avalan una actitud hostil, en sus palabras.

Ha insistido en que esto no quiere decir que la gente no pueda manifestarse porque es un derecho recogido en la Constitución, pero ha recordado que el Gobierno también tiene el derecho a reunir a su Ejecutivo en Barcelona.

EL "TRIDENTE" DEL 155

El primer secretario del PSC ha insistido en que ambos derechos --manifestación y reunión-- no pueden entrar en conflicto, y ha recordado que la única vía para desencallar la situación es la dialogada.

Ha insistido en que ese concepto es el que trata de impulsar Pedro Sánchez, y ha advertido de que el modelo alternativo es el que se propone desde PP, Cs y Vox: "Se está dando un escenario del tridente de la derecha con el 155 y la ilegalización de partidos".

"Los españoles serán un día llamados a votar, a ver cuál es el escenario que quieren", ha cuestionado Iceta en referencia a los partidos que dan respaldo al Govern, y ha insistido en que el presidente del Gobierno tiene que ser recibido por Torra para demostrar que el Govern quiere dialogar.