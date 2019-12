Iceta (PSC) cree que la llamada de Sánchez a Torra "ha servido para recuperar la cordialidad"

Publicado 17/12/2019 15:04:02 CET

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este martes que la llamada del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al de la Generalitat, Quim Torra, representa una buena noticia que "ha servido para recuperar la cordialidad institucional" y que ha desmontado argumentos de quienes decían que no serviría para nada.

Preguntado por si se reuniría con dirigentes independentistas encarcelados, no lo ha descartado cuando salgan de prisión y pedirá ver al exvicepresidente Oriol Junqueras cuando salga, ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Sobre el hecho de que apoyara inicialmente un indulto para los encarcelados, ha asegurado que ahora lo defiende "mucho menos", también ante las opiniones de Junqueras ante esta posibilidad.

Iceta, que ha defendido que conviene articular el Gobierno central cuanto antes, ha criticado la convocatoria de Tsunami Democràtic coincidiendo con el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid y ha dicho que sería muy difícil pactar con ERC en la Generalitat y que no le pediría renunciar a sus objetivos.

Sobre el acuerdo entre Govern y comuns de reforma fiscal, ha dicho que le parece bien que alcancen un acuerdo de Presupuestos porque hace tres años que Catalunya no dispone de uno nuevo, y ha añadido que no se pueden hacer corresponsables de los resultados de una negociación a la que no han estado invitados, según él.