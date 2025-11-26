El ICF concede 1,5 millones al proyecto de digitalización circular de Grupo Construcía - JORDI SORIANO INIESTA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) financia con 1,5 millones de euros el proyecto de digitalización circular de Grupo Construcía mediante un préstamo ICF Ecoverda, informa en un comunicado este miércoles.

La operación da apoyo a las inversiones estratégicas de la compañía en su plataforma digital y en varios programarios avanzados, que han permitido obtener indicadores clave para medir el impacto y la eficiencia de las obras.

También han facilitado la implementación de un nuevo sistema de trazabilidad que garantiza que todo el proceso de construcción de cualquier estructura "sea sostenible y permita la reutilización de los materiales con el paso de los años".