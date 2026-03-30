El ICF destina 8 millones a la nueva planta de Attsu en Riudellots de la Selva (Girona)

Equipamiento fabricado por Attsu - ICF

GIRONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha destinado 8 millones de euros a la nueva planta del grupo de calderas industriales Attsu en Riudellots de la Selva (Girona), especializada en el diseño, fabricación y comercialización de calderas de vapor, aceite térmico, autoclave y otros recipientes de presión.

El proyecto, con una inversión total de 14 millones de euros y cuya construcción empieza este mes de marzo, permitirá al grupo Attsu expandir sus instalaciones productivas y reducir "significativamente" el tiempo y los costes de fabricación, informa el ICF en un comunicado este lunes.

Con esta operación, la compañía pretende dar respuesta al crecimiento de la demanda global de sus productos de calderería industrial, especialmente de sectores como la energía, la alimentación, la industria química y farmacéutica, al tiempo que le permite avanzar en su expansión internacional.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Cervera, ha destacado que esta operación impulsa "una industria clave en el Gironès y da apoyo a un proyecto que, además, contribuye al impulso de la sostenibilidad y descarbonización de la economía y al crecimiento del territorio".

Por su parte, el portavoz del grupo Attsu, Francesc Johé, ha hecho hincapié en que esta financiación permite a la empresa "producir en su nueva fábrica equipos electrificados de alta eficiencia y con cero emisiones de CO2" para acceder con mayor rapidez al mercado de la descarbonización industrial.