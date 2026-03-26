El ICF supera los 1.000 millones de financiación en 2025, un 18% interanual más

El presidente de la junta de gobierno del ICF, Juli Fernández, y la consejera delegada, Vanessa Servera - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) cerró 2025 habiendo destinado 1.000,4 millones de euros a la financiación de 1.679 empresas, entidades y particulares, un 18% más que en el año anterior, han explicado este jueves en rueda de prensa el presidente de la junta de gobierno del ICF, Juli Fernández, y la consejera delegada, Vanessa Servera.

Fernández ha celebrado que son "unos números fantásticos" y ha subrayado la importancia del ICF para canalizar las iniciativas que el Govern diseña y planifica.

Servera ha detallado que el ICF cerró el ejercicio con un beneficio neto de 36,1 millones de euros (+9%) y ha destacado que la cartera crediticia alcanzó los 2.700 millones, 300 millones más que un año atrás.

Asimismo, ha explicado que la calidad crediticia es "muy buena", con un índice de morosidad del 6,6%, una ratio de cobertura del 170% y una tesorería de 278 millones (+148%).

Por otro lado, preguntados por la ficha bancaria, Fernández ha explicado que el Banco de España está tramitando la solicitud y que están respondiendo a sus requerimientos: "No hay ningún elemento que permita decir que no será posible".

ACTIVIDAD

La actividad de la banca pública de promoción de la Generalitat se centró en ofrecer crédito a pymes, autónomos y empresas para impulsar su crecimiento, transformación y competitividad.

Servera ha explicado que la entidad incrementó un 15% la financiación en préstamos y avales, que alcanzaron los 929,5 millones, y la mitad ha sido para proyectos sociales y sostenibles, y ha destacado que el plazo de devolución es de 10 años, lo que ha dicho que "aporta un valor añadido muy relevante" para las pymes.

Por sectores, la industria ha sido el que ha tenido una mayor financiación, con 327,4 millones, mientras que la vivienda ha sido la que más clientes ha tenido, con el 31% del total.

PRÉSTAMOS EMANCIPACIÓN

Fernández ha señalado que la principal novedad de 2025 fueron los Préstamos Emancipación para que jóvenes de 18 a 35 años puedan dar la entrada de su primera vivienda, y que ha sido la primera vez que el ICF ha financiado a particulares.

En total, se financió la compra de 476 viviendas, y el préstamo medio fue de 36.425 euros, mientras que el precio medio de los pisos fue de 189.549 euros.

El ICF recibió 2.189 solicitudes hasta el 31 de diciembre, de las que 1.265 estaban aprobadas y 476 en estudio, y de las confirmadas, 789 estaban pendientes de negociar la hipoteca con los bancos.

Servera ha añadido que, hasta este pasado martes, el ICF ha firmado 846 préstamos para la emancipación, con una media de 36.331 euros prestados y una media de precios por vivienda de 189.908 euros.

Ha explicado que es una línea de préstamos que ha tenido "una aceptación muy buena" y que las entidades bancarias están formalizando lo que el ICF aprueba.

CAPITAL RIESGO

En capital riesgo, el ICF invirtió 71 millones de euros en 45 empresas, un 107% más que en el año anterior, por la nueva estrategia de capital riesgo Catalunya Lidera y la creación del fondo Lidera Transferència en Salut.

La actividad se ha concentrado en el sector industrial, con un 62% de la inversión, seguido del digital (18%), las ciencias de la salud (13%) y los servicios (7%), y los fondos internos y del Catalunya Lidera concentraron el 77% de la inversión.