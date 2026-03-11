El Icmab lidera un proyecto que creará tumores artificiales para combatir el cáncer de pulmón

La investigadora que lidera el proyecto, Judith Guasch - ICMAB

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Ciència de Materials de Barcelona (Icmab-CSIC) lidera un nuevo proyecto, LUNGOIDS, financiado con 1,25 millones de euros por el programa TRANSCAN-3 de la Unión Europea y liderado por la investigadora Judith Guasch, para crear tumores artificiales para combatir el cáncer de pulmón.

Ha comenzado con su reunión de lanzamiento, en la que también han participado los socios del proyecto: la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia, la Universidad de Bayreuth (Alemania) y el Instituto de Salud San Gerardo (Italia), informa el Icmab en un comunicado este miércoles.

El proyecto creará durante los próximos 5 años tumores de pulmón artificiales y estos modelos se desarrollarán con muestras reales de pacientes, con el objetivo de proporcionar una base experimental "sólida" para que investigadores y clínicos puedan anticipar mejor qué terapias funcionarán en cada paciente.

"Creemos que estos modelos preclínicos, que reflejarán las particularidades de cada tipo de tumor de pulmón, nos permitirán reproducir mucho mejor el comportamiento real de los tumores y su respuesta a los tratamientos que no los modelos actuales", asegura Guasch.

MODELOS PRECLÍNICOS DE PACIENTES

LUNGOIDS parte de la hipótesis de que los modelos preclínicos derivados de pacientes --que incluyan de manera específica las características biológicas de cada subtipo tumoral-- "pueden predecir mucho mejor la respuesta real de los tumores humanos que los modelos existentes".

El consorcio desarrollará organoides tumorales derivados de pacientes, dentro de un soporte extracelular artificial diseñado a medida, donde integrará también células del sistema inmunitario y estroma tumoral, "para aproximarse tanto como sea posible al microambiente tumoral que se encuentra dentro del cuerpo humano".

El equipo caracterizará los nuevos organoides y los comparará con tumores originales de pacientes y modelos estándar; y la plataforma también se utilizará para testar una terapia innovadora basada en nanopartículas radio-potenciadoras e inhibidores de puntos de control inmunitario, "una combinación con potencial para mejorar la eficacia en pacientes con cáncer no microcítico".

El proyecto está financiado con 1,25 millones de euros, obtenidos a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Instituto de Salud Carlos III, que canalizan los fondos provenientes de la red TRANSCAN-3 JTC 2024, un programa europeo cofinanciado por la Unión Europea mediante Horizon 2020.