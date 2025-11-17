El ICS forma a personal de pediatría en perspectiva de género y detección de violencias machistas - ICS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Igualdad del Institut Català de la Salut (ICS), junto con la Unidad de Atención a las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha impulsado un proyecto para formar a los profesionales de la atención primaria pediátrica en el aprendizaje de conceptos e incorporar la perspectiva de género en su práctica diaria y detectar violencias machistas.

Este proyecto, que se enmarca en el II Plan de Igualdad del ICS, forma a través de libros infantiles que luego podrán recetar a los pacientes, y permitirá dotar a los profesionales de la atención primaria pediátrica de material para tratar temáticas relacionadas con la perspectiva de género, informa este lunes el ICS en un comunicado.

Con esta voluntad, todos los equipos recibirán una maleta que contiene 25 libros para niños divididos por franjas de edad y que se acompañan de una ficha pedagógica y también de una guía con conceptos básicos.

Estas lecturas tratan conceptos como la diversidad, los estereotipos, la educación sexoafectiva, la diversidad familiar, las violencias machistas, la violencia sexual infantil, el consentimiento y el acoso escolar.

Una vez los referentes de los equipos de pediatría reciban esta maleta, iniciarán una formación que se ha diseñado para poderla realizar de manera autónoma entre los equipos, y el material que incorpora la maleta permitirá hacer una reflexión en grupo sobre las preguntas de la guía.

El objetivo de la iniciativa es mejorar y aumentar la detección de posibles violencias machistas en los niños y su entorno familiar, así como incorporar la diversidad y la perspectiva de género en la práctica diaria asistencial de los profesionales.

La previsión es que a finales de este año todos los equipos territoriales de atención pediátrica hayan recibido la maleta y también la formación, y actualmente más de 60 equipos de pediatría del ICS ya han recibido la formación.