El Ideal Barcelona acoge una exposición inmersiva de gran formato sobre Pompeya

Archivo - Fragmento de proyección en la sala inmersiva de la exposición. - IDEAL BARCELONA - Archivo

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro de artes digitales Ideal Barcelona acoge, en su sede en el Palau Victòria Eugènia de Montjuïc y desde el 20 de marzo, la exposición 'Els últims dies de Pompeia', una experiencia inmersiva de gran formato dedicada a la antigua ciudad romana.

La muestra, que ya se pudo ver en Madrid en 2023, combina una sala inmersiva en formato 360 grados, una sala de realidad virtual, un metaverso y reproducciones de los cuerpos hechos con moldes a partir de los que se conservan en Pompeya, entre otros, informa el Ideal en un comunicado de este martes.

La exposición está basada en el libro 'The Last Days of Pompeii', que ganó el premio nacional de los lectores de '+Historia' de National Geographic 2024.