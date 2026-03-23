El Idescat incorporará IA en procesos de producción estadística y comunicación de resultados

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BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha anunciado el comienzo de una nueva etapa en la que prevé incorporar inteligencia artificial (IA) en sus procesos de producción estadística y posterior comunicación de resultados para mejorar sus servicios enfocados a administraciones, la academia, la prensa y la sociedad.

Así lo han escenificado en un acto en el Palau Robert de Barcelona este lunes con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elena Manzanera; el director del Idescat, Àlex Costa; y la presidenta del Consell d'Estadística, Olympia Bover.

La iniciativa nace con el objetivo de reforzar el papel del Idescat en la producción de estadísticas oficiales para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad, poniendo los datos al servicio de las administraciones, el mundo académico, los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

AUTOMATIZACIÓN Y 'BIG DATA'

Uno de los ejes principales de la nueva fase es la apuesta por la innovación en la producción estadística, especialmente a través de la elaboración de estadísticas experimentales, que permiten estudiar nuevos fenómenos sociales y económicos, en línea con la estrategia europea de innovación estadística.

En este contexto, el Idescat impulsa también la incorporación de la IA tanto en los procesos de producción como en la posterior comunicación de los resultados, con el foco puesto en automatizar determinadas fases de la elaboración de las estadísticas, mejorar su calidad y eficiencia y facilitar una difusión más clara, accesible y adaptada a los diferentes perfiles de los usuarios.

Además, el instituto refuerza el uso de datos masivos ('big data') como fuente complementaria a las estadísticas tradicionales para "captar mejor fenómenos complejos y dinámicos, reducir los tiempos de producción estadística y avanzar hacia unas estadísticas más oportunas y sensibles a los cambios del entorno".

DATALAB

Una de las iniciativas más relevantes de esta nueva etapa es la puesta en marcha del servicio Datalab, concebido como herramienta clave para facilitar el acceso, seguro y eficiente, a la información estadística para la investigación y evaluación de las políticas públicas.

En una primera fase, el servicio prevé poner a disposición de los usuarios archivos procedentes de fuentes estadísticas ya previamente cruzadas, lo que dotará a los procedimientos de "mayor agilidad y eficiencia".

"El cruce de distintas fuentes estadísticas y administrativas enriquece notablemente la información disponible, incrementa el valor analítico de los datos y permite ofrecer una visión más completa, integrada y coherente", ha señalado el Idescat.

El despliegue del Datalab se realizará con un modelo de gobernanza compartida, en el que el Consell Català d'Estadística tendrá un papel relevante en su seguimiento, favoreciendo la transparencia y la adecuación al interés público.

ALIANZA CON EL INE

En esta nueva etapa se prevé también intensificar la colaboración con el INE y con la dirección general de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos de la Generalitat, y con otras instituciones estadísticas y de investigación, tanto a nivel estatal como internacional.

De esta forma, el Idescat pretende "aprovechar sinergias, compartir conocimiento y avanzar conjuntamente en un entorno cada vez más complejo".