Ignacio Garriga celebra el auge de AC en encuestas: "Hay más formaciones que dan la razón a Vox"

Archivo - El presidente de VOX en el Parlament, Ignacio Garriga, interviene durante un debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Este miércoles continúa en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha celebrado el auge en las encuestas de Aliança Catalana (AC), y ha asegurado que no le preocupa: "Celebramos que cada vez más, lo que Vox solo decía en solitario hace unos años, ahora hay más formaciones que dan la razón a Vox".

En una entrevista este jueves en 3Cat recogida por Europa Press, el dirigente de Vox ha asegurado que su formación política "seguirá creciendo como seguirá creciendo AC", y lo ha achacado a que la población catalana se siente abandonada por los partidos que han gobernado hasta ahora.

ELECCIONES EN EXTREMADURA

Sobre las elecciones en Extremadura, Garriga ha avisado de que la investidura de la candidata popular y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tendrá un coste "mucho más alto", ya que considera que ha convocado elecciones anticipadas porque no quería cumplir con las exigencias de Vox.

"Si ella está dispuesta a hacer todo lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa de negociación en Valencia o Murcia, será presidenta de Extremadura. Sino, tendrá que repetir elecciones", ha advertido Garriga.

MOCIÓN DE CENSURA A SÁNCHEZ

En clave nacional, el dirigente de Vox ha vuelto a reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sánchez es incapaz de dimitir porque no tiene decencia, porque es un corrupto y porque estamos convencidos de que cuanto más atrincheran el poder más tiempo tiene para buscar su posible defensa".

Preguntada por la presunta financiación irregular de su partido, Garriga ha negado que Vox haya tenido "ninguna condena por financiación irregular", pese a haber sido sancionado por el Tribunal de Cuentas, y ha añadido que el Tribunal Supremo (TS) ha concluido que Vox no tiene ninguna sentencia en estos términos, textualmente.