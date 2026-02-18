Ignacio Garriga insta a Feijóo a hablar con Guardiola sobre "qué le incomoda" del programa de Vox

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones - EUROPA PRESS

Acusa a Marlaska de mentir al decir que no sabía del caso del exdirector de la Policía

MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hablar con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para preguntarle "qué es lo que le incomoda del programa" de Vox, al ser preguntado por cómo avanzan las negociaciones para su investidura.

En declaraciones este miércoles desde Montcada i Reixac (Barcelona), ha asegurado que Vox no ha llegado para "estafar como hace históricamente el PP a los españoles", sino para protagonizar un cambio real en la política.

"Vamos a seguir con la mano tendida, pero con la firmeza, la contundencia y la coherencia de nuestros principios", y ha asegurado que dependerá del PP cómo evolucionen las negociaciones en las próximas semanas en Extremadura y Aragón.

Ha subrayado que Vox no entrará "en el juego tradicional de los políticos del reparto de cargos como pretende transmitir el PP sobre estas negociaciones", y que debatirán sobre su programa y sus ideas en estas conversaciones.

EL CASO DE JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ

También ha acusado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir, ya que considera que sí sabía del caso de presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, que dimitió este martes.

Garriga ha instado a Marlaska a presentar su dimisión y "forzar a que el presidente del Gobierno convoque elecciones".

"El señor Marlaska miente tanto como miente Sánchez", y ha enmarcado las declaraciones del ministro en una estrategia para salvar al Partido Socialista de un escándalo que asegura que seguramente se conocerá este jueves sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.