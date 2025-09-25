Ignacio Garriga (Vox), sobre que Sánchez quiera optar a la reelección: "Su modelo es perpetuarse"

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones. - EUROPA PRESS

Sobre Gaza: "Haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para que pagaran esos terroristas"

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya mostrado voluntad de volver a presentarse a unas elecciones generales: "Si pudiera se presentaría en 2035 y en 2045, porque su modelo es Maduro, su modelo es perpetuarse en el poder".

En declaraciones este jueves, ha asegurado que desde Vox harán una oposición frontal a Sánchez "para que caiga lo antes posible el Gobierno socialista", y ha destacado que seguirán trabajando desde los parlamentos y judicialmente para conseguirlo.

"Cada día que permanezca Sánchez en Moncloa, es un día más en el infierno para los españoles", y ha avisado que lo peor de Sánchez está aún por llegar, textualmente.

Garriga ha sostenido que el presidente del Gobierno hará todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder, "incluso para boicotear o torpedear unas elecciones libres, ya sea en 2027 o en 2040", ha añadido.

FELIPE VI EN LA ONU

Ha descartado valorar las palabras del rey Felipe VI este miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde lamentó la "masacre" que se está produciendo en Gaza.

Además, el líder de Vox ha tachado de diabólico el terrorismo de Hamás: "Si tuviéramos que defendernos ante el peor terrorismo y el terrorismo más diabólico de la faz de la tierra, haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para que pagaran esos terroristas y por supuesto proteger a nuestra nación".

Garriga también ha criticado que el Gobierno haya indultado a dos manifestantes condenados a prisión por los disturbios en protesta contra un mitin de Vox en 2019, algo que ha calificado de "inmoralidad y desfachatez".

Ha acusado al Ejecutivo español de llamar a la violencia y sacar "al terrorismo callejero a las calles", y ha responsabilizado al Gobierno de cualquier agresión a un militante o simpatizante de su partido, en sus palabras.