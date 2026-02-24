Ignacio Garriga (Vox) ve una "falta de respeto" el documento marco del PP para negociar con Vox

El presidente de Vox en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, durante un pleno, a 10 de febrero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tachado de "falta de respeto" el documento marco del PP para negociar con Vox en Extremadura y en Aragón, y también ha criticado que los de Alberto Núñez Feijóo lo dieran a conocer a través de los medios.

En declaraciones a periodistas desde Tortosa (Tarragona), Garriga ha lamentado también que el documento del PP incluya referencias a la defensa de la unidad nacional: "Entendemos que quizás han tenido un desliz y ese marco negociador quizá se lo querían enviar a Junts".

Asimismo, ha trasladado al PP "que es el momento decisivo para conformar una alternativa lejos de la estafa a la que por desgracia tienen acostumbrados a extremeños y aragoneses", y ha insistido en que Vox centrará las negociaciones que comenzarán esta semana exclusivamente en el programa de gobierno.

PETICIONES

"No quiero pronunciarme sobre las fórmulas porque lo primordial es hablar de cómo vamos a bajar los impuestos, de cuántos pisos vamos a levantar, de cómo vamos a mejorar la sanidad, de qué vamos a hacer con la delincuencia, de qué vamos a hacer con los inmigrantes ilegales que están en esas regiones, de cómo vamos a poner la prioridad nacional" en acceso a ayudas, ha agregado.

Garriga ha concluido que Vox aspira a ser primera fuerza nacional "tras décadas de políticas fallidas y demostradas del bipartidismo".